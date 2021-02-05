Кремль назвал соцсети, по которым оценят «цифровую зрелость» губернаторов

Федеральный центр будет оценивать «цифровую зрелость» чиновников в регионах по их активности в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». По поводу Telegram Дмитрий Песков пообещал уточнить.

Пресс-секретарь президента РФ не смог оперативно подсказать, будет ли в этом же списке мессенджер Telegram.

«Не могу ответить на вопрос, нужно узнавать. Однозначно есть „ВКонтакте“, „Одноклассники“. Насчет Telegram надо уточнить», — сообщил в ответ на вопрос от URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков.

5 февраля президент России Владимир Путин утвердил 20 новых критериев оценки губернаторов регионов. В список попал такой пункт, как «цифровая зрелость» представителей органов госвласти, местного самоуправления и различных организаций. Данный критерий будет оцениваться на основе использования чиновниками отечественных информационно-технологических решений, сообщается в бумаге.

Систему оценки губернаторов решили изменить, чтобы оптимизировать и сделать ее более понятной. Раньше критериев было куда больше. Поэтому теперь произошла оптимизация для облегчения всей системы оценки.