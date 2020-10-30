Кремль назвал приоритетным вопрос зарплаты врачей в регионах

Сейчас по всей России ощущается нехватка врачей. При этом зарплаты медиков должны быть в приоритете в любом регионе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, нехватка врачей сейчас наблюдается везде, а работают они в экстремальных условиях. Он подчеркнул, что медики проявляют героизм, за что их нужно каждый раз благодарить.

«Что касается зарплаты, то, безусловно, наверное, сейчас зарплаты врачей должны быть в приоритете в любом регионе. И поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту деятельность в зависимости от возможностей», — процитировало пресс-секретаря президента РИА «Новости».

Песков добавил, что во время пандемии регионам выделяли отдельные деньги, которые они могут использовать.

Российские власти начали материально поддерживать врачей из-за ситуации с распространением коронавируса. За все время пандемии в стране зафиксировали 1 599 976 случаев инфицирования. Вылечить от СОVID-19 удалось 1 200 560 человек. К летальному исходу привели 27 656 случаев заражения.