Общество 11 сентября 2023, 15:14 Кремль назвал повышение призывного возраста в России обоснованным Песков: повышение призывного возраста до 30 лет стало обоснованным РИА «Новости»

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Повышение призывного возраста в России было обоснованным решением. На необходимость увеличить верхнюю планку указали Минобороны и эксперты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

«В данном случае они (рекомендации о повышении призывного возраста — прим. ред.) были признаны обоснованными, поэтому были приняты законы в том виде, в котором они сейчас существуют», — объяснил официальный представитель Кремля.

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По его словам, специалисты из министерства обороны проанализировали ситуацию в стране, связанную с демографическим вопросом и потребностями военного строительства. Далее рекомендации Минобороны передали законодателям.

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении предельной планки призывного возраста до 30 лет. Нижний возрастной порог остался неизменным. Юношей будут призывать на срочную службу с 18 лет.