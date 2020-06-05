Кремль назвал недопустимым силовое давление на «Норникель»

В Кремле считают недопустимым силовое давление на «Норникель» после происшествия под Норильском. Так Дмитрий Песков ответил на предложение отстранить Владимира Потанина от руководства компанией.

«Силовое давление абсолютно недопустимо. Первая задача — ликвидация последствий. Насколько мы знаем, все активно вовлечены. И, конечно же, задача — в рамках действующего законодательства провести расследование причин произошедшего и в случае, если таковые [виновные] есть, призвать к ответственности», — объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РБК.

Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить Потанина от руководства «Норникелем» на время расследования разлива топлива. По мнению Якубовского, дочерняя компания «Норникеля» попыталась преуменьшить масштабы происшествия и сообщила о нем только спустя два дня.

29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация бака и из него вылилось дизельное топливо. В место разлива въехал автомобиль, после чего произошло возгорание. Из-за происшествия в грунт и воду попали около 20 тысяч кубометров топлива.

После происшествия следователи возбудили четыре уголовных дела, расследование ведет центральный аппарат СК. Пока что арестован только начальник цеха ТЭЦ.