11 сентября 2023, 20:00
Кремль назвал главную тему переговоров Путина и Ким Чен Ына
Песков: главной темой встречи Путина и Ким Чен Ына будут двусторонние отношения
Главной темой переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына станут двусторонние отношения двух стран. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«В первую очередь двусторонние отношения», — отметил представитель Кремля, говоря о ключевых вопросах встречи.
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Он подчеркнул, что Россия считает своим долгом налаживать добрые и взаимовыгодные отношения с КНДР, как и с другими соседями.
«Чем мы и занимаемся. И чем занимается президент Путин весьма последовательно», — подчеркнул Песков.
Говоря о дате встречи, пресс-секретарь президента указал, что они пройдут в ближайшие дни. Причем это будет полноформатный визит, включающий переговоры делегаций.
«После этого при необходимости лидеры продолжат свое общение уже в формате один на один», — уточнил Песков.
Помимо этого, по его словам, планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из КНДР.
Ким Чен Ын
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Владимир Путин
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