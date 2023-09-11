Общество 11 сентября 2023, 20:00 Кремль назвал главную тему переговоров Путина и Ким Чен Ына Песков: главной темой встречи Путина и Ким Чен Ына будут двусторонние отношения РИА «Новости»

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Главной темой переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына станут двусторонние отношения двух стран. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«В первую очередь двусторонние отношения», — отметил представитель Кремля, говоря о ключевых вопросах встречи.

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Он подчеркнул, что Россия считает своим долгом налаживать добрые и взаимовыгодные отношения с КНДР, как и с другими соседями.

«Чем мы и занимаемся. И чем занимается президент Путин весьма последовательно», — подчеркнул Песков.

Говоря о дате встречи, пресс-секретарь президента указал, что они пройдут в ближайшие дни. Причем это будет полноформатный визит, включающий переговоры делегаций.

«После этого при необходимости лидеры продолжат свое общение уже в формате один на один», — уточнил Песков.

Помимо этого, по его словам, планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из КНДР.