Кремль назвал досадным случай с российским флагом на ЧМ по шашкам

В Кремле посчитали досадным происшествием решение убрать российский флаг во время турнира по шашкам. Дмитрий Песков предположил, что проигрыш россиянки может быть связан именно с этим происшествием.

«Досадное происшествие. Знаю, что председатель принес извинения. На этом может быть исчерпан инцидент. Наша спортсменка проиграла в этом матче, думаю, что это связано с этим происшествием», — заявил Песков. Его процитировала «Газета.ru».

Скандал вокруг флага РФ произошел во время четвертого раунда финального матча чемпионата мира по шашкам. За столом сидели россиянка Тамара Тансыккужина и ее соперница из Польши Наталья Садовская. Прямо во время партии один из организаторов — Яцек Павлицкий — неожиданно убрал российский триколор со стола. В Федерации шашек России такие действия посчитали психологическим давлением.

Позже Павлицкий признал, что его действия выглядели некрасиво. Однако он должен был выполнить указание главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки. WADA ранее запретило использовать россиянам государственную символику на мировых первенствах.