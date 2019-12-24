Кремль назвал делом редакции ситуацию с уволенной ямальской журналисткой

Журналистка телеканала «Ямал-Регион» Алиса Яровская уволилась после пресс-конференции президента России Владимира Путина. Девушка задавала вопрос главе государства о строительстве моста через Обь. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что произошедшее является делом редакции.

«Мы видели эти сообщения. В данном случае мы не знаем деталей, почему редакция приняла такое решение, уволилась ли она сама или она была уволена. Но в данном случае это, скорее, дело редакции», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Он также добавил, что в Кремле не видели каких-либо других объяснений представительницы СМИ.

«Вы знаете, что вопрос задан, любые вопросы задавались там, на любые вопросы президент давал свои ответы», — отметил пресс-секретарь Путина.

Пресс-конференция президента проходила 19 декабря. Во время В пресс-конференции Яровская задала вопрос о строительстве на Ямале моста через реку Обь. Она рассказала о существующих проблемах и попросила «подключить федеральную „тяжелую артиллерию“». В свою очередь лидер страны заверил, что ситуация не упускается из вида.

Позже сайт Ura.ru со ссылкой на источник сообщил, что журналистку уводили из-за озвученного вопроса. Сама Яровская заявила, что написала заявление об уходе по собственному желанию, но не стала уточнять причины своего решения.