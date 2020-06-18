Кремль назвал чушью слухи о скупке сим-карт для голосования по Конституции

Кремль назвал чушью сообщения о нелегальной раздаче сим-карт, которые нужны якобы для создания ложных аккаунтов, с которых можно будет голосовать по поправкам в Конституцию. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил об ответственности за распространение «лживых» сведений.

Об этом он сообщил журналистам, его слова процитировал «Интерфакс».

Если я не ошибаюсь, там речь шла о голосовании с помощью каких-то сим-карт и так далее, что является абсолютной чушью Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что во время таких серьезных событий, как пандемия коронавируса или подготовка к голосованию по поправкам в главный закон страны «нужно особое чувство ответственности и со стороны СМИ».

17 июня специалисты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) опровергли слухи о том, что в стране сейчас идет массовая закупка сим-карт, которые затем планируют использовать для накрутки результатов голосования с помощью фейковых аккаунтов. Ведущий аналитик центра Урван Парфентьев отметил, что накрутка маловероятна, и дело даже не в том, что все российские сим-карты персонифицированы. Он напомнил, что голосование будет проходить по паспорту.

Голосование по изменению Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля.