Важное 23 ноября 2023, 12:47 Кремль назвал большой трагедией гибель журналиста ВГТРК Бориса Максудова Песков: гибель журналиста Бориса Максудова — большая трагедия РИА «Новости»

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Гибель корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, получившего тяжелые ранение при атаке украинского БПЛА в Запорожской области, стала большой трагедией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Павлов Зарубиным. Отрывок интервью журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

«Это действительно большая трагедия. Каждый раз гибель журналиста — это трагедия и для коллектива, и для близких. Поэтому мы глубоко соболезнуем всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров», — сказал представитель Кремля.

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По словам Пескова, гибель Максудова показала, какую опасную работу делают военкоры. И тем, кто выбрал этот путь, нужно помнить, что для противника они являются прямой целью.

«И хочется им всем сказать: ребята, будьте осторожны», — добавил он.

Зарубин обратил внимание, что никакой реакции со стороны западных стран на атаку не произойдет, хотя очевидно, что ВСУ били по российским журналистам прицельно. Песков согласился с этой точкой зрения, добавив, что нынешнее руководство европейских стран фактически официально придерживается двойных стандартов.

«То, что не будет реакции, — да, к сожалению, очевидно, что не будет. Но это не должно быть поводом для нас, чтобы отказываться от наших принципов, чтобы отказываться от наших целей», — заключил представитель Кремля.

О смерти Максудова утром 23 ноября сообщил его коллега, журналист Владимир Соловьев в эфире «Соловьев LIVE». По его данным, военкор умер по дороге в Джанкой.

ВСУ ударили по группе российских журналистов 22 ноября. Обозреватели готовили материал об украинских атаках в Запорожской области. На группу сбросили осколочный боеприпас с беспилотника.