Кремль напомнил, при каком условии поправки к Конституции вступят в силу

Судьбу поправок к Конституции решат россияне. Если большинство жителей страны проголосуют против изменений в основной закон страны, то в силу они не вступят.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, как в Кремле будут действовать, если россияне не поддержат поправки. Его процитировал ТАСС.

«Президент четко сказал, что закон вступит в силу только после того, как граждане поддержат эти поправки», — сказал Песков.

Он добавил, что заявление президента четкое и двусмысленности не подразумевает. Путин изначально говорил о том, что изменения не вступят в силу без одобрения россиян на голосовании.

На фоне пандемии коронавируса ситуацию с голосованием по поправкам в основной закон страны контролируют ЦИК и Роспотребнадзор.

Высказаться за или против изменений можно будет не по месту постоянной регистрации. Для этого необходимо подать заявку через «Госуслуги» или территориальные избирательные комиссии.