Кремль напомнил, при каком условии поправки к Конституции вступят в силу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, как в Кремле будут действовать, если россияне не поддержат поправки. Его процитировал ТАСС.
«Президент четко сказал, что закон вступит в силу только после того, как граждане поддержат эти поправки», — сказал Песков.
Он добавил, что заявление президента четкое и двусмысленности не подразумевает. Путин изначально говорил о том, что изменения не вступят в силу без одобрения россиян на голосовании.
На фоне пандемии коронавируса ситуацию с голосованием по поправкам в основной закон страны контролируют ЦИК и Роспотребнадзор.
Высказаться за или против изменений можно будет не по месту постоянной регистрации. Для этого необходимо подать заявку через «Госуслуги» или территориальные избирательные комиссии.