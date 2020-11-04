Кремль и мавзолей закроют для посещения 4 ноября

Московский Кремль и мавзолей Ленина будут закрыты для посетителей в День народного единства 4 ноября. Также нельзя будет попасть к некрополю у Кремлевской стены, сообщили в Федеральной службе охраны.

Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий. Исключения сделаны для Оружейной палаты и выставки Алмазного фонда России — они находятся в одном здании на территории Кремля. Посетители смогут попасть туда через Боровицкий проход.

День народного единства — официальный выходной в России. Праздник отмечается с 2005 года. Он посвящен освобождению Китай-города от польских войск. В 1612 году поляков оттуда выбило народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Президент Владимир Путин 4 ноября по традиции пообщается с представителями религиозных конфессий, сообщили в пресс-службе Кремля. В этом году общение пройдет в режиме видеоконференции.

После Путин вместе с членами молодежных организаций возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Там же ему представят обновленный колокольный звон курантов. В октябре на них установили новые колокола. Звонница будет исполнять гимн России и музыку Глинки «Славься».