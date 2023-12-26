Общество 26 декабря 2023, 15:27 Кремль анонсировал заседание Госсовета с участием Путина по укреплению роли педагога Путин проведет заседание Госсовета по укреплению роли педагога 27 декабря РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин проведет заседание Государственного совета, посвященное укреплению роли педагога и наставника. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Мероприятие состоится 27 декабря. Участники встречи подведут итоги уходящего Года педагога и наставника, расскажут о мерах повышения авторитета профессии учителя и обсудят актуальные проблемы.

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«С докладами выступят министр просвещения Сергей Кравцов и председатель комиссии Государственного совета по направлению „Образование“, губернатор города Севастополя Михаил Развожаев», — сообщили в пресс-службе.

В Москве уже подвели итоги Года педагога и наставника. Столичный мэр Сергей Собянин 26 декабря вручил учителям государственные и городские награды. Он отметил, что педагоги готовят школьников к самостоятельной жизни, а также помогают им адаптироваться к большим объемам образования.