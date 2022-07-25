Крематорный комплекс построят в Тюмени

В Тюмени на Червишском тракте появится новый крематорный комплекс. Об этом написал сайт megatyumen.ru со ссылкой на властей города.

На его проектирование из бюджета было выделено более пяти миллионов рублей. На территории комплекса разместится здание до 1400 квадратных метров с ритуальным магазином, несколькими траурными залами, комнатой для выдачи праха, а также местом для его развеивания, сообщило ИА Nation News.

Активисты города выступают против его строительства. По их словам, запах и дым из крематория будет распространяться на Медгород и соседние микрорайоны.