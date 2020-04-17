Крейсер «Москва» вернется в море в строю ВМФ

По информации сайта «Утро.ру», крейсер планировали вернуть в строй к 9 мая.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков подчеркнул, что «Москва» наиболее мощный корабль в составе флота Черного моря.

«Крейсер прослужит еще несколько лет. Его противокорабельные ракеты могут пустить на дно любое плавсредство. Также он имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 „Форт“, позволяющие обеспечить зональную ПВО — защитить целый район или эскадру от атак противника. Именно это его качество пригодилось при проведении операции в Сирии — там крейсер прикрывал базы Хмеймим и Тартус с моря», — заметил Болтенков.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов уточнил, что ракеты на крейсере могут поразить противника еще на входе в Черное море.

«Сейчас „Москва“ — единственный большой корабль на Черноморском флоте и один из немногих в ВМФ. Одна из главных его задач — сохранить традиции службы на больших кораблях до того, как на флот поступят новые крейсеры или авианосцы. Весь экипаж крейсера, состоящий из нескольких сотен моряков, должен работать как единый механизм. На корветах или катерах такую школу не пройдешь», — добавил Селиванов.