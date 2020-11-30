Россияне стали активно оформлять кредиты с помощью госуслуг

Россияне за полгода действия пилотного проекта «Цифровой профиль» дали больше миллиона согласий на обработку данных из Госуслуг при онлайн-подаче заявки на кредит или оформлении страховки.

Это следует из статистики, предоставленной Банком России, пишет газета «Известия».

Доля оформленных таким способом запросов составляет от 10 до 50% в кредитных организациях, которые принимают участие в пилоте. Отмечается, что с мая текущего года к пилотному проекту «Цифровой профиль» подключились 14 банков и две страховые компании.

Как уточнили в регуляторе, россияне уже дали 1,3 миллиона согласий на обработку данных с госпортала.

«Цифровой профиль» освобождает клиента от сбора справок для подтверждения дохода, ускоряет рассмотрение заявки, а также позволяет высчитывать индивидуальные условия, указано в материале.

Специалисты провели исследование и выяснили, что только 23% россиян имеют финансовую подушку безопасности на случай увольнения. Из них лишь четверть может позволить себе сидеть дома год. Во время пандемии никто не застрахован от потери работы, поэтому очень важно иметь деньги на черный день. Начинать подготавливать подушку безопасности нужно заранее, отметил финансовый советник Алексей Герасимов.