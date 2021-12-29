В 2022 году те россияне, которые будут обращаться за новыми ипотечными или крупными потребительскими кредитами, могут столкнуться с не самой приятной неожиданностью. Если на момент обращения у них не будет действующей справки о вакцинации против COVID-19, это может повлечь за собой значительный рост стоимости займа. В подробностях новых возможных изменений разбирались «Известия».

Кредитные организации и так вправе поменять ставку для своего клиента в зависимости от того, согласился ли он на страховку своей жизни и здоровья. Это не секрет, и в Банке России пояснили: организации, которые выдают займы, часто с самого начала предлагают оформить страховку. Однако в этом случае их обязуют ознакомить клиента и с альтернативными условиями. Если человек не согласен на страхование, за кредитной организацией остается право повысить ставку.

Теперь же рассматривается включение паспорта вакцинации против COVID-19 в перечень обязательных документов для оформления договора о страховке. Будет потенциально учитываться возраст, хронические болезни — и наличие паспорта о прививках от коронавируса.

Однако отдельно отмечается, что документы, которые могут ввести такие новшества, не имеют обратной силы. Поэтому наличие или отсутствие сертификата о вакцинации никак не повлияет на тех, кто уже взял займ и выплачивает его. В остальном нововведения обсуждаются.