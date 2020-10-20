Кредиторы через суд потребовали у основателей «Батенька, да вы трансформер» вернуть многомиллионный долг

Основатели издания «Батенька, да вы трансформер» Егор Мостовщиков и Антон Ярош взяли в феврале кредит на крупную сумму для выплат зарплат и гонораров. А теперь они должны вернуть почти 13 миллионов рублей.

Мостовщиков и Ярош также являются соучредителями издательского дома «Мамихлапинатана», сообщает сайт «Открытые медиа». Из-за долга счет одного из них даже пытались арестовать, но суд в этом отказал. Однако медиаменеджеры не скрывают, что на них висят долги и не отказываются от своих обязательств. Тем не менее микрокредитные организации подали в суд иск, потому что выплаты перестали поступать. Также выяснилось, что поручителем в этом кредитном договоре выступает компания, входящая в издательский дом.

«Мы выплачивали все задолженности в срок, но потом началась пандемия, наша выручка существенно снизилась и пошли задержки по платежам», — рассказал Мостовщиков.

Также сейчас, по его словам, ведутся переговоры по решению разногласий, и ИД «Мамихлапинатана» настроена на мировое соглашение.