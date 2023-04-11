Общество 11 апреля 2023, 19:21 Кредитные каникулы продлили для предпринимателей в России Госдума продлила срок для обращения за кредитными каникулами до конца 2023 года РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект о продлении кредитных каникул. Физические лица, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться льготой до конца 2023 года, сообщил ТАСС.

Кредитные каникулы начали действовать в России в 1 апреле 2020 года, после начала пандемии COVID-19. Льготу ввели для заемщиков, чьи доходы снизились на 30% и более. Они обращаются в банк за отсрочкой по платежам на срок до полугода.

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Позже меру продлили до 31 марта 2023 года. Также ей теперь могут воспользоваться те, кто работает в наиболее пострадавших от санкций отраслях.

Центробанк России ранее сообщил, что с конца сентября прошлого года по 31 января текущего банки страны оформили свыше 174 тысяч кредитных каникул для участников специальной военной операции и членов их семей на 67,5 миллиарда рублей.

Сбербанк также предоставил участникам СВО разные меры поддержки. Так, военнослужащие могут оформить банковскую карту прямо на территории призывного пункта.