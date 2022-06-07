Кредитные каникулы для владельцев новых гостиниц намерены предложить Ростуризму

В России необходимо развивать и поддерживать самые разные виды туризма и соответствующую инфраструктуру, считает заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.

В беседе с «Парламентской газетой» она отметила, что санатории, например, следует по статусу приравнять к детским лагерям, для связи курортных регионов нужно активнее задействовать водный транспорт.

Тем, кто строит гостиницы с привлечением государственных средств, нужно дать отсрочку по выплате кредита. Как объяснила Костенко, на этот шаг следует пойти, чтобы бизнес успел заработать.

Она объяснила, что позиция Ростуризма заключается в увеличении количества предложений, то есть развитии конкуренции. По словам Костенко, сегодня есть хорошие программы по строительству средств размещения. Однако получить поддержку от государства, как пояснила Костенко, можно только на строительство. Это при том, что перед запуском гостиницы, ее сначала надо наполнить оборудованием. Предприниматели, построив стены, уже начинают выплачивать кредит на их возведение, отметила собеседница издания.

«Считаю, здесь необходимы кредитные каникулы — до запуска бизнеса. С предложением об их введении мы обратимся к Ростуризму», — пояснила Костенко.