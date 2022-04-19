Креативную индустрию предложили урегулировать в России

Член законотворческого совета Молодежного парламента при Госдуме Николай Петров предложил регулировать креативную индустрию, поскольку она может стать двигателем в экономическом и политическом плане. Об этом написал Daily Moscow.

К творческой индустрии, по словам эксперта, можно отнести рекламу, архитектуру, фотографию, IT, музеи, галереи, музыку, индустрию компьютерных игр и многое другое.

Петров связал рост сектора креативной экономики с ростом показателей качества жизни и устойчивостью развития. Однако сейчас, на его взгляд, развитие сектора тормозиться из-за отсутствия программ поддержки творческих, креативных индустрий.

В мае 2021 года была предпринята попытка определить в законотворчестве понятия и субъектов творческих индустрий.

«Однако, решение существующих проблем, на мой взгляд, видится невозможным без продуманной системы поддержки творческих, креативных индустрий на федеральном и региональном уровне», — отметил эксперт.

Если соответствующие меры будут приняты, то у креативных индустрий появится шанс стать полноправным сектором экономики.