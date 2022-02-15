Креативное пространство появилось в молодежном центре Тарко-Сале

Креативная коворкинг-зона скоро откроется в молодежном центре «Апельсин» в Тарко-Сале. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на главу Пуровского района Антона Колодина.

Он уточнил, что каждый сможет там найти подходящее для себя занятие.

«Наши ребята — талантливые, креативные, легкие на подъем, и мы создаем достойные условия для их творчества, развития и самореализации», — отметил Колодин.

Он рассказал, что пространство будет поделено на несколько зон, где будут проводиться корпоративные программы, чемпионаты по настольным играм и многое другое.