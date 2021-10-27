Россиян предупредили о риске кражи QR-кода

Хакеры могут заполучить QR-код для подтверждения вакцинации от коронавируса. Такая кража теоретически возможна, предупредил специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

По словам эксперта, хакеры могут добраться до QR-кода через удаленный доступ к устройству, на котором сохранены данные. Также украсть код можно при помощи фото или видеофиксации. Чтобы этого избежать, Вакулин посоветовал не открывать документ в общественных местах.

«При получении даже идентификатора сертификата злоумышленник может с помощью конструктора QR кодов сам его сгенерировать для редиректа (перенаправления — прим.ред.) на веб-сайт государственных услуг, на котором хранится информация сертификатов», — пояснил специалист газете «Известия».

Он добавил, что мошенники могут не только сами воспользоваться украденными QR-кодами, но и продать информацию третьим людям.

Ранее врачи посоветовали привитым россиянам, которые не получили QR-код, обратиться в поликлинику. В медучреждении смогут предоставить сертификат о прохождении вакцинации.