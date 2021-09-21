Кражи мобильных номеров участились в России

В России активизировались мошенники, которые занимаются кражами мобильных телефонов. Аналитик компании — разработчика ПО для информационной безопасности ESET Станислав Жураковский рассказал, что если в 2020 году было зафиксировано 500 таких инцидентов, то в 2021-м — примерно тысячу. Об этом написали «Известия».

Каждый месяц на специализированных форумах можно найти около 200-300 объявлений о покупке SIM-карт, полученных по фальшивым доверенностям, и заказов на взломы учетных записей почты и социальных сетей.

«Несколько сотен заказов — это лишь то, что мы видим. На деле таких покупок может быть в десятки раз больше. Цена одного такого взлома составляет около восьми тысяч рублей», — рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Составить подложную доверенность не составляет особых усилий. Копию паспорта, утекшую из той или иной базы данных, в том числе операторской, на черном рынке можно купить за 300 рублей. Узнать номер человека также можно из различных сведений, похищенных в организациях. Получив по фиктивной доверенности чужую SIM-карту, злоумышленник может зайти в аккаунты в социальных сетях и в мессенджеры своей жертвы.

«Это позволит ему, к примеру, вымогать под разными предлогами деньги у ничего не подозревающих друзей и родственников утратившего контроль над SIM-картой абонента», — заключил Бедеров.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников и сохранить свои данные в безопасности.