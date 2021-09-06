Кражи канализационных люков участились в Челябинске

Власти Челябинска заподозрили, что в городе действует группировка, которая крадет канализационные люки, чтобы навредить местным жителям. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Вице-мэр Челябинска Александр Астахов заметил, что идет много хищений у сетевых организаций. Это касается теплосетей, канализации и водоснабжения.

«Говорить об умысле не хочется, но прямо напрашивается: есть специальная группа лиц. Которая похищает их ради того, чтобы навредить челябинцам, чтобы они испытывали неудобства и получали травмы», — добавила мэр Наталья Котова.