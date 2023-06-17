Общество 17 июня 2023, 07:29 Кравцов рассказал о процедуре сдачи ЕГЭ в следующем году Министр Кравцов: серьезных изменений в ЕГЭ в 2024 году не планируется РИА «Новости»

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Серьезных изменений в технологии и содержании единого государственного экзамена в следующем году не планируется. Об этом на полях ПМЭФ сообщил ТАСС глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Здесь тоже для нас важна стабильность, чтобы школьники заранее понимали правила сдачи ЕГЭ», — сказал он.

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Кравцов напомнил, что когда вносились изменения в сдачу экзамена, об этом объявляли заранее. Он добавил, что если что-то решать внести дополнительное в процедуру, об этом объявят до 1 сентября.

Ранее Кравцов сообщил, что новая технология проведения ЕГЭ помогает исключить утечки и значительно сокращает время обработки ответов.

С начала учебного года — 2023/24 в российские школы вернутся серебряные медали. Сейчас ученики могут получить золотую медаль по итогам обучения в школе. Для этого необходимо окончить учебу со всеми пятерками в итоговом аттестате и сдать ЕГЭ по математике и русскому языку не менее чем на 70 баллов.