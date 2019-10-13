Кравчук сравнил отношение Путина к Зеленскому и Порошенко

Президент России Владимир Путин относится к украинскому главе Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко. Об этом заявил первый президент Незалежной Леонид Кравчук.

«Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского. Он с Порошенко не хотел разговаривать, с Зеленским — разговаривает, и это уже плюс», — дал свою оценку взаимоотношениям глав государств Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».

Кравчук также напомнил, что после переговоров лидеров двух стран тут же произошел обмен заключенными между Москвой и Киевом. Сейчас Зеленский говорит о готовности к следующему обмену. Высока вероятность, что он уже состоится по формуле «всех на всех».

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«Не обойдется без того, чтобы не говорить с Путиным. Нельзя приехать навстречу, где будет Путин, и когда вопрос войны и мира в Донбассе — это центральный вопрос, который может быть решен только Украиной и Россией. Разговор должен состояться. Я думаю, то, что делает сейчас Зеленский в Донбассе, и те два телефонных разговора с Путиным, свидетельствуют, что Путин начал слышать Зеленского», — подчеркнул Кравчук.