Кравчук отреагировал на предложение Сенцова по возвращению Украине ядерного оружия

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие Подробнее

«То, что говорит Сенцов, не имеет под собой никакой правовой базы», — заметил Кравчук.

Он напомнил, что Украина, в соответствии с международными договоренностями, вывезла со своей территории ядерное оружие. Другой вопрос заключается в том, выполняются ли эти договоренности другими странами. В частности, речь идет о Будапештских соглашениях, которые подписали Лондон, Киев, Вашингтон, Москва, Пекин и Париж.

По словам Кравчука, останься ядерное оружие на Украине, она не смогла бы с ним ничего сделать, поскольку возник бы вопрос, как его обслуживать или заменить. На это попросту не было бы средств.

«Вывод оружия — это был единственный правильный выход из ситуации», — выразил уверенность политик.