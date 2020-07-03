Краткосрочный иммунитет развился у инфицированных коронавирусом обезьян

По данным издания, в ходе исследования ученые инфицировали макак коронавирусом. После заражения у животных появилась защита от повторного заражения инфекцией на срок до 28 дней. Что касается человеческого иммунитета, то нужны месяцы, а то и годы, чтобы выяснить, защищен ли человек от нового заражения инфекцией.