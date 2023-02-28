Общество 28 февраля 2023, 04:58 Краткосрочное пребывание мигрантов в России захотели ужесточить МВД: краткосрочное пребывание мигрантов в России могут ограничить 90 днями в год Pxhere

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Единый срок краткосрочного пребывания иностранцев в России могут ограничить 90 днями в год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Установления такого срока — 90 суток в пределах календарного года — предполагается проектом федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства»

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Для иностранцев, у которых есть право на долгосрочное пребывание, к таким относятся студенты и трудовые мигранты, срок пребывания будет определяться в зависимости от оснований получения такого права, уточнили в пресс-центре МВД.

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Сейчас срок временного пребывания иностранцев, прибывших в Россию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в полгода.

В начале февраля главное управление по вопросам миграции сообщило о существенном росте количества вставших на учет иностранцев в России. Основные потоки наблюдались с Украины, из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Вместе с наплывом мигрантов в России выросла и «иностранная» преступность, следует из отчета МВД. Эксперт в сфере миграции Вадим Кожаев назвал незнание языка одной из причин противоправной деятельности иностранцев в России.