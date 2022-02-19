Оксана Федорова рассказала о стандартах красоты в разных странах

Телеведущая Оксана Федорова рассказала, как красоту воспринимают в разных странах. По ее словам, это зависит от менталитета.

По данным радиостанции «Говорит Москва», она считает, что в России значимую роль играет душевная красота, а не только внешняя.

«Южная Америка воспринимает больше эмоционально и внешне. Азия ценит статность, какую-то внутреннюю собранность, стержень, благородство, талант», — рассказала Федорова.

Она уточнила, что в России для людей важно внутреннее наполнение человека. Также ведущая считает, что россияне все делают от души, поэтому она и имеет такую важную роль.

«В каждой части света особое ощущение вот этой красоты и особое отношение к женщине, которое разнится», — заключила Федорова.

Ранее пластический хирург Отари Гогиберидзе рассказал, какую операцию никогда не станет делать своим пациентам. По его словам, нельзя удалять комки Биша. Врач отметил, что такая операция неопасна, но в будущем только испортит внешний вид лица.