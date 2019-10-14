Красота и утонченность. Названа победительница конкурса «Миссис Балашиха»

Третий ежегодный конкурс красоты и таланта прошел в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера». Титул «Миссис Балашиха — 2019» получила мама троих детей Алена Юркина.

«Я уверена, что победила дружба, потому что все девочки — потрясающие красавицы, мы все друг другу помогали. Эмоции зашкаливают! Я благодарю жюри, девочек, организаторов. И конечно, я посвящаю эту победу маме, потому что она до последнего верила и помогала мне на протяжении всего конкурса, даже сейчас она сидит с моими детьми», — сказала Алена Юркина.

На конкурсе она исполнила песню Time To Say Goodbye. Алена рассказала, что принимает участие в социальных проектах.

Источник фото: телеканал «360»

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Помимо творческих способностей, претендентки на звание титула «Миссис Балашиха» продемонстрировали красоту и утонченность, дефилируя в вечерних платьях и бикини.

Также в центре «Подмосковные вечера» выбрали «Миссис Подмосковье — 2019». Этот титул получила Надежда Метасова. В конкурсе участвовали девушки из Балашихи, Подольска, Клина и Щелкова.

«В моей жизни есть Вера — моя старшая дочь, Любовь — младшая, и надежда. Я люблю жизнь во всех ее проявлениях. Как у каждой женщины, у меня много предназначений: я — мама, хозяйка, учитель, психолог, дочка, внучка, основатель своей собственной студии и просто женщина», — сказала Надежда Метасова.

Вице-миссис стала Марина Умнова, а второй вице-миссис жюри выбрало Татьяну Юдину.

Балашихинский конкурс красоты и таланта номинирован на премии «Наше Подмосковье» и «Лучший бьюти-проект». С января можно будет подать заявку на участие в конкурсе «Мисс Балашиха и Московская область — 2020». Сам конкурс пройдет летом.