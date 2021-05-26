Красный Крест попросил у России «Спутник V» на безвозмездной основе

Международный комитет Красного Креста попросил Россию предоставить вакцину «Спутник V». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, обращение от МККК было направлено в правительство РФ. Вакцину просят предоставить на безвозмездной основе, уточнила Захарова на брифинге в Москве.

В каких странах Красный Крест собирается использовать «Спутник V», пока не уточняется.

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована в августе 2020 года. Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи. Эффективность «Спутника V» составила 97,6%. На сегодняшний день его использование одобрено в 66 странах.

Сегодня решение об использовании российской вакцины от коронавируса приняло и правительство Словакии. Это решение приветствовали в Российском фонде прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Словакия стала второй страной Евросоюза, разрешившей применение «Спутника V», сообщило РИА «Новости».

«Кампания по дезинформации против российской вакцины задержала начало ее применения в Словакии на три месяца. Теперь все возникшие вопросы решены», — подчеркнул он.