Красный кокошник или тигриный окрас? Необычные маски дополненной реальности появились в Viber

Российским пользователям Viber рассказали, как в мессенджере использовать маски дополненной реальности. Теперь вместе с AR-масками можно делать фотографии и снимать видео, а затем делиться ими в приложении или сохранять на телефон.

AR-фильтры и маски созданы на основе технологии Snap Inc., компании — мирового лидера в области AR-масок и разработчика популярного приложения Snapchat.

Благодаря новой функции общение, селфи и видеосообщения в мессенджере станут еще интереснее. А главное — у пользователей появится больше возможности творить.

AR-маски реагируют на мимические движения лица человека. При съемке фото и видео можно улыбнуться или подмигнуть — маска все повторит.

В мессенджере можно найти десятки AR-масок с самыми различными эффектами: маски животных, бьюти, фильтры дополненной реальности. Специально для пользователей из России в Viber были выпущены маски с элементами национальных костюмов. Многие девушки оценят ярко-красный кокошник. Но и это не предел. До конца года в мессенджере появятся сотни новых фильтров и масок.

В ближайшее время также появятся кастомизированные аватары Bitmoji.

«Появление масок дополненной реальности стало логичным шагом для нас. Это своего рода пример эволюции коммуникации: сначала пользователи интернета общались с помощью смайликов, затем появились стикеры, эмоджи и возможность создавать GIF, и теперь — AR-маски», — рассказала старший директор по развитию бизнеса Rakuten Viber в странах СНГ Анна Мигаль.

Новая функция уже доступна в приложении Viber для Android и iOS. Чтобы воспользоваться AR-фильтрами и масками, нужно нажать на значок камеры на нижней панели в окне открытого чата для создания фото, видео или GIF-изображения с эффектом дополненной реальности.