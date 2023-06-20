20 июня 2023, 13:39
Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня
ФСО: Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня из-за мероприятий
Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей в субботу, 24 июня, заявили ТАСС в Федеральной службе охраны.
По словам сотрудников ведомства, на площади будут проводиться мероприятия. Подробностей в ФСО не сообщили.
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Ранее на Красной площади прошел книжный фестиваль.
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Красная площадь
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