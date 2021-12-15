Россиянам рассказали, почему опасно покупать красную икру «с рук»

Покупка красной икры «с рук», то есть, у браконьеров, может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом «Газете.ru» рассказала член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

Она пояснила, что браконьеры ловят и заготавливают икру без какого-либо санитарного контроля.

«Взяли на берегу и вспороли эту горбушу или нерку. В каких-то бочках грязными руками икру замесили, и никакого санитарного контроля. Это опасно», — сказала сенатор.

При этом браконьеры в основном ловят рыбу, не давая ей зайти на нерест. Саму рыбу они выбрасывают, после чего она начинает гнить, загрязняя окружающую среду, написали NEWS.ru.