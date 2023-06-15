Общество 15 июня 2023, 14:06 Краснов встретился с генпрокурором Армении в рамках ПМЭФ Генпрокурор РФ Краснов встретился с коллегой из Армении на ПМЭФ в Петербурге

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Он примет участие в работе Петербургского международного экономического форума и проведет встречи с зарубежными коллегами, сообщила пресс-служба ведомства.

В четверг Краснов уже встретился с армянским генпрокурором Анной Вардапетян. Прошлая их встреча состоялась в декабре прошлого года в Москве. Тогда главы надзорных ведомств подписали ставшую седьмой по счету программу сотрудничества, рассчитанную на 2023–2024 годы.

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В приветственном слове генпрокурор России поблагодарил Анну Вардапетян за то, что она приняла приглашение присоединиться к работе ПМЭФ. Он также указал на успешную реализацию договоренностей. В частности, проводится обучение армянских прокуроров на факультете повышения квалификации Университета прокуратуры России. В армянской столице прошло обучение военных прокуроров с участием специалистов Военного университета Минобороны РФ.

«Также подтверждаю готовность принять на обучение граждан Армении по программе высшего профессионального образования в Санкт-Петербургском филиале Университета», — подчеркнул Краснов.

Вспомнил Краснов и о недавно прошедшем первом семинаре в рамках подписанной программы партнерства, на котором обговорили вопросы использования электронных доказательств в уголовном и гражданском процессах. Генпрокурор отметил работу по возврату активов, противодействию легализации средств, полученных преступным путем.

Игорь Краснов выразил готовность продолжить общую работу по совершенствованию деятельности органов российской и армянской прокуратур на благо братских народов двух стран. Он также поблагодарил Анну Вардапетян за конструктивный подход к партнерству и приверженность принципам профессиональной этики.

«Своей позицией вы демонстрируете пример крепкой российско-армянской дружбы», — заключил генпрокурор РФ.