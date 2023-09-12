Общество 12 сентября 2023, 19:18 Краснов рассказал, как Генпрокуратура поддерживает дальневосточных предпринимателей Генпрокурор России рассказал о мерах защиты дальневосточного бизнеса РИА «Новости»

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Прокуратура продолжает обеспечивать законность российского бизнеса, в том числе и в Дальневосточном регионе. Об этом во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил генпрокурор России Игорь Краснов.

В первую очередь работа Генпрокуратуры в этом направлении подразумевает своевременное исправление нормативно-правовой базы. Например, из-за несогласованной работы разных административных служб предпринимателям часто отказывали в разрешении на крупногабаритные автоперевозки. С 1 марта 2024 года все документы можно будет подать и получить в одном окне с помощью информационной системы.

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Также Краснов выделил серьезную проблему, характерную для многих российских регионов, — непрозрачные и завышенные тарифы на энергоресурсы, а также отказы в подключении предприятий к сетям.

«Минэнерго России указало на нарушение сроков исполнения мероприятий по соединению газопроводов „Сила Сибири“ и „Сахалин — Хабаровск — Владивосток“ с Единой системой газоснабжения, прежде всего, в целях приоритетного обеспечения потребностей внутреннего рынка», — заявил генпрокурор.

Он выразил надежду, что решение этих вопросов сможет снизить цены на энергетику, особенно на Дальнем Востоке.

Также Краснов рассказал, что поставщики энергии, которые собирают с клиентов деньги на модернизацию сетей, но никакого обновления не осуществляют, столкнутся вскоре с последствиями подобной халатности.

«Мною перед правительством поставлен вопрос о введении ответственности за нереализацию инвестиционных программ в энергетике, если источником финансирования в том числе являются деньги потребителей», — заявил генпрокурор.

Ранее в ходе Восточного экономического форума Игорь Краснов встретился с коллегами из Мьянмы и Таиланда.