Краснов подписал приказы о создании прокуратур в новых регионах России | 360°

07 ноября 2022, 19:09
Краснов подписал приказы о создании прокуратур в новых регионах России
Генпрокурор Краснов подписал приказы о создании прокуратур ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона
Приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В указанных регионах сформируют аппараты прокуратур, а также «подчиненных им прокуратур городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур».
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За реализацию мероприятий, которые связаны с образованием надзорных органов в системе прокуратуры РФ, будут отвечать специально образованные комиссии. Организационные мероприятия по замещению вакантных должностей руководителей образованных прокуратур уже провели.
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Минцифры сообщило, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут указывать свой адрес регистрации на портале госуслуг при условии, если он уже есть в федеральной информационной адресной системе.
Генпрокуратура РФ
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ЛНР
Херсон
Запорожье
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