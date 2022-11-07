Краснов подписал приказы о создании прокуратур в новых регионах России | 360°

Общество 07 ноября 2022, 19:09 Краснов подписал приказы о создании прокуратур в новых регионах России Генпрокурор Краснов подписал приказы о создании прокуратур ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона РИА "Новости"

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Приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В указанных регионах сформируют аппараты прокуратур, а также «подчиненных им прокуратур городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур».

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За реализацию мероприятий, которые связаны с образованием надзорных органов в системе прокуратуры РФ, будут отвечать специально образованные комиссии. Организационные мероприятия по замещению вакантных должностей руководителей образованных прокуратур уже провели.

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Минцифры сообщило, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут указывать свой адрес регистрации на портале госуслуг при условии, если он уже есть в федеральной информационной адресной системе.