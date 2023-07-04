Общество 04 июля 2023, 19:13 Краснов начал визит в Екатеринбург с возложения цветов в мемориальном комплексе Генпрокурор РФ Краснов возложил цветы в военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге

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Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл в Екатеринбург, чтобы принять участие в VIII заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. В ходе визита он возложил цветы в Широкореченском военно-мемориальном комплексе, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Комплекс возвели к празднованию 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Краснов начал поездку в Екатеринбург с посещения этого мемориала.

После глава надзорного ведомства побывал на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Участниками мероприятия стали генпрокуроры Армении, Белоруссии и Киргизии, главы антикоррупционных ведомств Казахстана и Таджикистана, а также Исполнительного комитета СНГ.

Краснова избрали председателем совета до следующего заседания. Генпрокурор России поблагодарил за это почетное право и оказанное ему доверие.

Руководитель надзорного ведомства пообещал приложить все усилия для выполнения задач, стоящих перед советом, а также для реализации приоритетных направлений деятельности, учитывая обозначенные на заседании.

«Убежден, что сотрудничество между странами при поддержке Исполнительного комитета СНГ будет набирать темпы и способствовать развитию отношений в целях эффективного противодействия коррупции на всем пространстве Содружества», — отметил Краснов.

Члены совета обсудили перспективы будущего взаимодействия в сфере противодействия коррупции. Участники заседания также поделились передовыми методами борьбы с этой проблемой в своих странах.