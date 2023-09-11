Общество 11 сентября 2023, 18:26 Краснов и генпрокурор Таиланда провели встречу в рамках ВЭФ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Генпрокурор России Игорь Краснов 11 сентября прибыл во Владивосток для участия в работе VIII Восточного экономического форума. В рамках ВЭФ он провел встречу с коллегой из Таиланда Нари Тантасатиен, сообщили в пресс-службе главного надзорного ведомства.

Предыдущая встреча прошла в июне этого года в Москве. Тогда стороны обсудили межведомственное сотрудничество, актуальные вопросы борьбы с преступностью, в том числе взаимодействие в области правовой помощи и экстрадиции.

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На переговорах на полях ВЭФ Краснов обратил внимание на темпы развития сотрудничества надзорных ведомств двух стран.

«С нетерпением ожидаем завтра Вашего выступления на сессии по вопросам защиты бизнеса», — отметил он, выразив уверенность, что опыт таиландских прокуроров вызовет значительный интерес и будет востребован в практической деятельности.

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Также Краснов указал на возможность иностранных коллег ознакомиться с работой филиала Университета прокуратуры Российской Федерации — Дальневосточного юридического института.

Он отметил, что Тантасатиен уже направили для согласования проект учебно-тематического плана занятий прокурорских работников Таиланда по программам повышения квалификации.

По его словам, сотрудничество в научно-образовательной сфере стало важным направлением для углубления взаимодействия. Генпрокурор также подтвердил готовность принять в этом году в Москве таиландских прокуроров для обсуждения проблематики противодействия нелегальной миграции и торговле людьми.

«Не сомневаюсь, Ваш опыт в этой сфере будет для нас полезным», — подчеркнул Краснов.

На ВЭФ глава Генпрокуратуры России также выступит на сессии «Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики» и посетит пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина. Помимо этого, в графике Краснова есть еще несколько встреч с зарубежными коллегами и представителями бизнес-сообщества Приморья.