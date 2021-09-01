Краснополянская ГЭС стала полноправной достопримечательностью Сочи

Краснополянская гидроэлектростанция — уникальный объект зеленой энергетики в России. «Экономика сегодня» поговорила с начальником ГЭС Николаем Масловским о том, как работает станция и почему она привлекает внимание местных жителей и туристов.

Станция функционирует круглый год. На ней трудятся около 30 человек. После того, как в 2010 году станция присоединилась к группе «Лукойл», на ней провели масштабную реконструкцию.

«Внешний вид станции был приведен к корпоративному стилю, принципиально поменялось ее внутреннее наполнение, что сделало Краснополянскую ГЭС современным энергетическим объектом и достопримечательностью Адлерского района», — сказал Масловский.

Сейчас на станцию даже проводятся экскурсии — для школьников, студентов и специалистов.

«Краснополянская ГЭС — объект уникальный, расположен у самого подножия вершин живописного Главного Кавказского хребта. Является примером объекта зеленой энергетики и своей работой доказывает, что возобновляемые источники энергии не только дают огромный потенциал ресурсо- и энергосбережения, но и помогают снизить нагрузку на природу. Вырабатывая энергию, Краснополянская ГЭС не наносит никакого ущерба окружающей природе», — рассказал Николай Масловский.