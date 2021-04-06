Краснокнижного китенка нашли мертвым в Приморье

Жители поселка Терней в Приморье нашли на берегу тело детеныша краснокнижного северного плавуна. Он погиб из-за рыболовецких орудий.

«В окрестностях поселка Терней, в Малой бухте, был найден труп небольшого кита. Погибшее животное обследовали сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника», — сообщили в Сихотэ-Алинском заповеднике.

Кита измерили, специалисты взяли для генетического анализа образцы мышечных тканей и кожи. Также они сделали фото и сняли погибшее животное на видео.

Сотрудники заповедника предположили, что кит погиб не своей смертью. Скорее всего, он запутался в оснастке промышленных рыболовецких орудий. Поперек его тела, как отметили специалисты, хорошо заметны три светлые борозды, которые могут быть следами от фала или веревки.

Кит принадлежит к семейству Клюворыловых, подотряду зубатых китов. Вид — северный плавун или дальневосточный бутылконос. Это достаточно редкий и малоизученный вид, который внесен в Красную книгу Приморского края.