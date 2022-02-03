Краснокнижная амурская тигрица Тала показала своих тигрят. Посмотрите, как они гуляют по заповеднику

Краснокнижная амурская тигрица по кличке Тала вывела на прогулку двух подросших тигрят. Они попали на камеры наблюдения государственного природного заповедника «Бастак» в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщил центр «Амурский тигр».

Двух годовалых тигрят впервые увидели сентябре 2021 года. До этого специалисты долгое время не были уверены, что у Талы есть детеныши. За тигрицей наблюдали, потому что из-за травмы передней левой лапы она стала менее активной: если бы она не вскармливала котят, ее бы изъяли из природной среды для реабилитации. Однако без защиты матери тигрята бы быстро погибли.