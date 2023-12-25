Общество 25 декабря 2023, 17:38 Краснокаменск в Забайкалье остался без света из-за аварии Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Город Краснокаменск в Забайкальском крае с первой половины дня практически полностью остается без электричества. Об этом сообщили в соцсетях. По информации Telegram-канала «Инцидент Краснокаменск», на главной понижающей подстанции произошел пожар.

Около полудня диспетчер аварийной службы заявил, что произошла авария, и не смог ответить, когда ее устранят. Позже в пабликах появились данные о том, что начали отключаться базовые вышки сотовой связи, не работают магистральные интернет-провайдеры. Официальных данных не поступало.

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По последним сведениям издания, на главной понижающей подстанции выгорела ячейка. Около 16:00 уточнялось, что на восстановление уйдет еще до двух часов. На тот момент в большей части города не было электричества уже около пяти часов.

Временно исполняющая обязанности главы города Наталья Щербакова рассказала в соцсетях, что обесточенной оказалась «часть города», и добавила, что последствия аварии устраняют «все энергослужбы». О том, что именно произошло, она также не упомянула. Комментарий привел сайт kp.ru.