Красноярца задержали за убийство трех лосей

Жителя Красноярского края подозревают в незаконной охоте на лосей. По данным следствия, он мог убить не менее трех животных.

«6 апреля на территории Енисейского района сотрудниками полиции были обнаружены три головы лосей, а также туши взрослой особи и народившегося детеныша. Сумма материального ущерба составила 240 тысяч рублей», — сообщили в МВД Красноярского края.

Под подозрение попал 63-летний местный житель. При обыске полицейские в его машине и на территории дома нашли шкуры и разделанную тушу лося. У мужчины изъяли охотничье оружие и боеприпасы, нож и топор, останки животного.

На него заведено уголовное дело по статье «Незаконная охота», браконьеру грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в Богучанском районе Красноярского края полиция завела уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве одомашненного лося. Во время выгула животного подозреваемый подъехал к животному на машине и выстрелил несколько раз из ружья через окно. Злоумышленник хотел забрать тушу зверя для употребления в пищу.