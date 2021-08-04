Красноярскую больницу проверят после сообщений о трепанациях дрелью

Больница скорой медицинской помощи в Красноярске по распоряжению регионального Минздрава проверит сообщения об использовании хозяйственной дрели для трепанаций. О том, что пациентам сверлят головы хозинструментами вместо пневмотрепана, журналистам рассказал местный нейрохирург.

В пресс-службе красноярского Минздрава заявили, что по факту распространенной в СМИ информации об использовании дрелей в БСПМ проводится проверка, после которой будут предприняты соответствующие решения.

О трепанациях с помощью дрели рассказал в эфире 8-го канала нейрохирург Игорь Гринев, который работает в этой больнице. По его словам, хозяйственные инструменты они покупают за четыре-семь тысяч рублей, а стоимость специального пневмотрепана составляет около 1,3-1,5 миллиона рублей. Денег на него у больницы нет.

Это заявление вызвало широкий резонанс. Представители больницы сначала заявили, что слова Гринева СМИ вырвали из контекста, а позже уточнили, что врачи используют только сертифицированное медицинское оборудование, которое обновляют регулярно исходя из потребностей хирургов.