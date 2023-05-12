Общество 12 мая 2023, 08:09 Красноярскому бизнесмену Быкову дали еще 11 лет тюрьмы по второму делу Прокуратура Красноярского края: бизнесмену Быкову дали 17 лет колонии строгого режима Pxhere

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Центральный районный суд Красноярска вынес приговор предпринимателю Анатолию Быкову по еще одному уголовному делу. Он получил 11 лет тюрьмы. В совокупности обвиняемый проведет в колонии строго режима 17 лет. Об этом сообщила региональная прокуратура ТАСС.

«С учетом вынесенного в сентябре 2021 года приговора суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — заявил представитель прокуратуры.

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Анатолия Быкова арестовали в 2020 году по делу об организации двойного убийства в 1990-е. Следователи в итоге предъявили ему обвинения в убийстве жителя Красноярска и руководстве преступной группировкой.

По данным следствия, бизнесмен с 1 января 1997 года по 19 июня 2002 года был главой преступного сообщества. В отношении Быкова возбудили уголовные дела по статьям УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное организованной группой» и «Руководство преступным сообществом, созданным для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и входящими в него структурными подразделениями».