Красноярского уролога оштрафовали на 3 млн рублей из-за призывника

Заведующего урологическим отделением одной из красноярских больниц обвинили в получении взятки от призывника. Врача оштрафовали на три миллиона рублей.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ, уролог из КГБУЗ Чеботарева И.А. специально поставил неправильный диагноз военнообязанному молодому человеку. Услуга стоила 50 тысяч рублей. В отношении врача открыли уголовное дело о получении взятки.

Суд обязал медика заплатить штраф в размере трех миллионов рублей. В качестве наказания его на три года отстранили от профессиональной деятельности. Уролог ранее оспаривал решение суда, но в итоге оно осталось неизменным. Об этом написал сайт kp.ru.

Тем временем в Москве происходят более масштабные истории. В январе на получении взятки попался сотрудник уголовного розыска МВД Евгений Кузин. Столичный житель заплатил ему 300 тысяч долларов, чтобы не привлекаться к уголовной ответственности. Кузина и его посредника, Игоря Фролова, арестовали на два месяца. Кузина обвинили в получении особо крупной взятки, а его знакомого — в посредничестве.