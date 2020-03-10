Красноярским футболистам подарили пиво после турнира. Фото
Участвуют в Кубке любители футбола всех возрастов, уточнил портал NGS24.RU. В этот раз на поле вышли в том числе воспитанники детской спортивной школы, команда ветеранов и спортсмены среднего возраста.
Награждали финалистов 7 марта, после трех последних игр. Вместе с медалями и дипломами футболистам решили подарить пиво. На снимках, опубликованных в Сети, видны стоящие под столом стяжки с пенным напитком.
По словам очевидца, награждал участников турнира «очень полезными призами» мэр города Владимир Максаков. Другой побывавший на соревнованиях зритель уточнил, что футболистам из детской команды вручили конфеты, а остальным — алкоголь.
В администрации Иланского не стали отрицать, что участникам соревнований дарили пиво. Презенты, заверили в пресс-службе, предоставили спонсоры, мэр к подаркам отношения не имеет.
«В будущем будем согласовывать, какие подарки можно дарить, а какие нежелательно», — пообещали в администрации.