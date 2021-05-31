Красноярский водитель демонстративно нарушил ПДД 14 раз

Сотрудники ДПС задержали водителя, который демонстративно нарушил правила правила дорожного движения 14 раз. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по региону.

В ведомстве отметили, что водитель 1995 года рождения многократно и демонстративно нарушал ПДД, пренебрегая безопасностью других участников движения.

«Нарушитель был обнаружен в ходе осмотра остановленного сотрудниками ДПС автомобиля марки Lexus, в котором он находился на пассажирском сидении», — сообщили в пресс-службе.

В отношении молодого человека составили 14 протоколов. Выяснилось, что нарушитель не только проезжал на красный свет светофора, но и водил без прав, управлял машиной без государственных регистрационных знаков. Общая сумма штрафов превысила 60 тысяч рублей.

«По встречке гонял, на красный. Просто так, покататься. <…> Приношу свои извинения жителям Красноярска и госавтоинспекции за свои противоправные действия. Больше такого не повторится», — сообщил нарушитель сотрудникам.

Мужчину поместили под административный арест до суда. В ближайшее время полицейские намерены изъять автомобиль Skoda, на котором задержанный нарушал ПДД.

В начале мая семь человек пострадали под колесами автомобиля, вылетевшего на тротуар в Екатеринбурге. Машина потеряла управление в результате ДТП. Среди пострадавших пешеходов также были двое детей.